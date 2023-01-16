В России за сутки выявили 4 289 случаев заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за минувшие сутки выявили 4 289 новых случаев заражения коронавирусом. За это время от болезни скончались 40 человек. Такие данные представил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За 24 часа выздоровели 3 466 пациентов. При этом в стране госпитализировали 363 человека с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 21 860 902 случая коронавирусной инфекции, а летальных исходов – 394 438.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коронавирус будет меняться быстрее, а новых штаммов возникнет еще больше. По его словам, об этом свидетельствует появление субварианта "Омикрон"-штамма "Кракен".

Эксперт рассказал об особенностях нового варианта коронавируса "Кракен"

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