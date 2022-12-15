Байден заявил о неизбежности новой пандемии

Фото: ТАСС/AP/Andrew Harnik

Джо Байден призвал человечество готовиться к неизбежной новой пандемии, сообщает RT.

На саммите "США – Африка" в Вашингтоне американский лидер рассказал, что, работая над тем, чтобы покончить с COVID-19, Штаты продолжают укреплять системы и учреждения здравоохранения и прилагать усилия по обеспечению всеобщего предоставления медицинских услуг.

По его словам, это делается, "чтобы быть готовыми к решению проблем здравоохранения, включая следующую пандемию".

"А она, несомненно, случится", – сказал он.

Байден также отметил американо-африканское сотрудничество по вопросу борьбы со СПИДом и малярией.

Ранее стало известно, что Россия занимает 106-е место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом, в 2022 году ее показатели снизились в пять раз по сравнению с прошлогодними.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что ситуацию с COVID-19 в стране в целом можно назвать стабильной.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!