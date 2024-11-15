Депутат Толмачев призвал родителей не допускать женственного вида сыновей

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Чтобы родителям удалось воспитать из мальчика настоящего мужчину, они не должны допускать в своем сыне преобладание женственных черт. Таким мнением поделился заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с News.ru.

"Размывание как духовного, так и внешнего облика мужчины, придание ему женственных черт пагубно сказывается, особенно на подростках. Они беззащитны как перед намеренной пропагандой чуждых нам ценностей, так и перед образами популярных исполнителей, особенно корейских и японских. Хрупкие и женственные юноши для тех обществ – многовековая часть культуры, но для нашего это неприемлемо", – объяснил парламентарий.

Он подчеркнул, что в России распространен другой культурный код. По мнению депутата, мужчины должны быть опорой для своих близких и защитой для семьи. Поэтому важно, чтобы родители были внимательны к внешнему облику сыновей, так как, по его словам, равнодушное отношение к этому вопросу может быть принято как одобрение.

Ранее психолог Наталия Дербенева рассказала, как перевоспитать избалованного ребенка. По ее словам, не стоит одевать его, когда он может сделать это самостоятельно. Также специалист порекомендовала не убирать за ним игрушки и не приобретать сладости при истериках ребенка. Эксперт посоветовала сформировать семейные правила и начать говорить ребенку "нет".