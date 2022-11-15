Врач назвала собранные в тугой хвост или пучок волосы причиной головных болей и облысения

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Собирать волосы в тугой хвост или пучок каждый день, а также делать такую прическу на ночь является очень вредным. Это может привести к головной боли и облысению, рассказала "Газете.ру" врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, трихолог Анастасия Мареева.

Она отметила, что натяжение волос в прикорневой зоне в течение долгого времени может спустя несколько лет привести к поредению и истончению волос, особенно тонких.

По словам Мареевой, нередко такое явление ошибочно принимают за АГА (андрогенетическая алопеция) – облысение из-за мужских гормонов. В такие случаях пациенты начинают сдавать анализы, принимать специализированные препараты, однако причина кроется в прическе, подчеркнула врач.

Облысение из-за натяжения или давления называется тракционной алопецией, объяснила Мареева и добавила, что чаще всего облысение затрагивает лобно-височные зоны, но может наблюдаться и на затылке.

В группу риска входят те, кто соблюдает строгий дресс-код по укладке (стюардессы, офисные работники), девочки в возрасте до 5 лет, которым родители часто убирают волосы в тугой хвост или пучок, профессиональные спортсмены и танцоры, а также те, кто проводит большую часть времени дома и убирает волосы в тугую прическу. В эту же группу входят обладатели жирной кожи головы, чьи волосы из-за повышенной сальности быстро теряют свежесть, а времени для частого мытья головы не хватает, уточнила трихолог.

Мареева добавила, что это не означает, что от вышеперечисленных причесок следует полностью отказаться. Она призвала соблюдать лишь несколько простых правил: делать прически не слишком часто и не ходить с ними весь день, а также немного распускать волосы в прикорневой зоне. По ее словам, нужно тщательно следить за своими ощущениями: онемение, болезненность кожи головы и головная боль свидетельствуют о том, что прическу надо срочно сменить.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не увлекаться холодцом из-за большого количества насыщенных жиров в этом блюде. Она также рекомендовала не есть больше того, что может усвоить организм. По ее словам, это необходимо, чтобы избежать дискомфорта.



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