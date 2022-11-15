12:32Общество
Видео с казнью экс-бойца ЧВК "Вагнер" проверяют следственные органы – Москалькова
Фото: depositphotos/irinabal18
Видео, на котором якобы записана казнь бывшего бойца ЧВК "Вагнер", проверяют следственные органы, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом сообщает РБК.
"Я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить подлинные ли они и кто виновен в этих событиях", – рассказала омбудсмен.
Ранее в Сети распространилось видео с мужчиной, который рассказывал, что сбежал с фронта и перешел на сторону Украины 4 сентября. По его словам, 11 ноября его ударили по голове и похитили в Киеве. Мужчина добавил, что очнулся уже в подвале. Там же ему якобы сообщили, что его будут судить. После этого неизвестный нанес ему несколько ударов кувалдой по голове.
Бизнесмен Евгений Пригожин назвал видео шоу и заявил, что предпочитает смотреть историю в театре.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать данное видео. По его словам, Кремлю неизвестно, насколько эта запись "соответствует действительности".
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