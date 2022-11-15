Видео с казнью экс-бойца ЧВК "Вагнер" проверяют следственные органы – Москалькова

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Видео, на котором якобы записана казнь бывшего бойца ЧВК "Вагнер", проверяют следственные органы, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом сообщает РБК.

"Я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить подлинные ли они и кто виновен в этих событиях", – рассказала омбудсмен.

Ранее в Сети распространилось видео с мужчиной, который рассказывал, что сбежал с фронта и перешел на сторону Украины 4 сентября. По его словам, 11 ноября его ударили по голове и похитили в Киеве. Мужчина добавил, что очнулся уже в подвале. Там же ему якобы сообщили, что его будут судить. После этого неизвестный нанес ему несколько ударов кувалдой по голове.

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал видео шоу и заявил, что предпочитает смотреть историю в театре.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать данное видео. По его словам, Кремлю неизвестно, насколько эта запись "соответствует действительности".

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