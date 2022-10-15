В Москве выявили 911 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки установили 911 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Оперштаба по ситуации с COVID-19.

Уточняется, что госпитализация потребовалась для 135 заболевших коронавирусом.

После прохождения лечения от COVID-19 вылечились 1 239 человек. Всего коронавирусом в Москве переболели 3 025 220 человек.

Известно о 21 случае смерти заболевшего COVID-19 после подтвержденной пневмонии и положительного результата теста на коронавирус.

Всего по России за последние сутки подтвердили 13 384 новых случая коронавируса. Скончались 98 заболевших пациентов.

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