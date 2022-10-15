В России выявили 13 384 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки подтвердили 13 384 новых случая коронавируса, согласно данным Оперштаба по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 1 657 заболевшим.

Выздоровели за тот же период 26 130 человек. Всего коронавирусом переболели 20 585 404 пациента.

В Оперштабе уточняют, что за последние 24 часа в России скончались 98 заболевших с ранее диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в России удалось преодолеть пик эпидемии коронавируса. Глава государства отметил важность контактов между странами в социальной и культурно-гуманитарной областях, а также роль молодежных и добровольческих структур.

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