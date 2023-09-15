В Госдуму внесли законопроект о предоставлении съемного жилья вместо аварийного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает замену аварийного жилья на съемное по договорам социального найма. Соответствующий документ был размещен в электронной базе ГД.

"Законопроектом предусматривается уточнение пункта 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ в части внеочередного предоставления жилых помещений по договорам социального найма нанимателям жилых помещений по договорам социального найма или собственникам жилых помещений в случае, если их единственные жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат", – отмечается в сообщении.

Исключением будут собственники единственных квартир, в отношении которых приняли решение об изъятии участка, на котором находится их жилое помещение, для государственных или социальных нужд.

В частности, документ предполагает уточнение кодекса в части предназначения жилых помещений маневренного фонда для проживания россиян, жилье которых оказалось непригодным.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как пожаловаться на управляющую компанию (УК) при несоответствующем качестве ее услуг. Порядок действий должен быть поэтапным. Сначала необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу с жалобой, к примеру, на плохую уборку подъезда или течь грязной воды. Обращение будет зарегистрировано, и его должны будут решить.

Однако если этот способ не помог, то гражданин может написать претензию руководителю УК. На такое письмо обязаны ответить обратившемуся в течение 10 рабочих дней.

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