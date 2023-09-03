Депутат рассказал россиянам, как пожаловаться на управляющую компанию

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Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как пожаловаться на управляющую компанию (УК) при несоответствующем качестве ее услуг. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Порядок действий должен быть поэтапным. Сначала необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу с жалобой, к примеру, на плохую уборку подъезда или течь грязной воды. Обращение будет зарегистрировано и его должны будут решить.

Однако если этот способ не помог, то гражданин может написать претензию руководителю УК. На такое письмо обязаны ответить обратившемуся в течение 10 рабочих дней.

Если же жильцов игнорируют и в данном случае, то они имеют право обратиться в жилищную инспекцию через портал Госуслуг, выбрав свой регион, напомнил Чаплин.

Парламентарий также отметил, что в случае нарушения закона о защите прав потребителей, то жильцы могут написать жалобу, в том числе и коллективную, в Роспотребнадзор.

Если были допущены противоправные действия со стороны управляющей компании, например, необоснованное увеличение платежей, то гражданам необходимо обращаться в прокуратуру и суд для того, чтобы взыскать ущерб.

Кроме того, если новый дом находится на гарантии, а отделка квартиры была включена в ее стоимость, то гражданин может потребовать устранения недочетов в ремонте как в самой квартире, так и в подъезде, подчеркнул депутат.

Ранее в Роскачестве рассказали о порядке действий, если соседи заливают квартиру. В ведомстве напомнили, что при таком инциденте вопросы недопущения усугубления ущерба, а также будущей компенсации будут в значительной степени зависеть от пострадавшей стороны.

До этого сообщалось, что Минстрой и Минцифры РФ в рамках пилотного проекта запустили в ряде регионов унифицированные общедомовые чаты для собственников жилья.

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