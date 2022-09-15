Жителей Подмосковья предупредили о тумане

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Туман с видимостью 200–700 метров ожидается в Московской области в ночь на 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Предупреждение будет действовать с 01:00 15 сентября до 08:00 16 сентября.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов заявил, что в выходные, 17–18 сентября, в Москве наступит "мимолетное" бабье лето. По словам синоптика, в предстоящие выходные в Москве ожидается погода без осадков. Однако в воскресенье, 18 сентября, преимущественно ночью, столицу накроют сильные дожди.

