Сунгоркина похоронят 16 сентября на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Главного редактора "Комсомольский правды" Владимира Сунгоркина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в пятницу, 16 сентября, сообщается в телеграм-канале радиостанции "Комсомольская правда".

По словам шеф-редактора издания, Евгения Сазонова, тело журналиста доставят в Москву из Приморского края 15 сентября.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в среду, 14 сентября, от инсульта. Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет в Приморье, где находился в экспедиции. На Дальнем Востоке Сунгоркин собирал материал для книги.

Соболезнования в связи со смертью Сунгоркина выразил Владимир Путин. Президент назвал его смерть большой потерей для отечественной журналистики, а самого журналиста – примером верности своему призванию и профессиональной этике.