Ирина Хакамада подтвердила сообщения о смерти мужа

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Российский журналист и публицист Ирина Хакамада подтвердила сообщения о смерти супруга Владимира Сиротинского. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
О причинах смерти Хакамада не рассказала.
"Последний сэт мужа. Он ушел…" – говорится в сообщении.
Владимир Сиротинский был четвертым мужем Хакамады. У них есть общая дочь Мария 24 лет.
Ранее сообщалось, что российский художник-сценограф и продюсер Борис Краснов скончался в Москве на 61-м году жизни от последствий инсульта.