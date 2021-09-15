Ирина Хакамада подтвердила сообщения о смерти мужа

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российский журналист и публицист Ирина Хакамада подтвердила сообщения о смерти супруга Владимира Сиротинского. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

О причинах смерти Хакамада не рассказала.

"Последний сэт мужа. Он ушел…" – говорится в сообщении.

Владимир Сиротинский был четвертым мужем Хакамады. У них есть общая дочь Мария 24 лет.

Ранее сообщалось, что российский художник-сценограф и продюсер Борис Краснов скончался в Москве на 61-м году жизни от последствий инсульта.

