В России выявили 21 624 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

За последние сутки в России подтвердили 21 624 новых случая коронавируса. В 1 745 (8,1%) из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Москве зарегистрировали 1 954 новых случая, в Санкт-Петербурге – 1 668, в Московской области – 1 359, в Нижегородской области – 539, в Свердловской области – 526, в Ростовской области – 488, в Воронежской области – 477, в Пермском крае – 474.

Всего в РФ выявлено 6 600 836 случая коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Москве, Татарстане, Республике Алтай, Псковской области и Карачаево-Черкессии.

За последние сутки от коронавируса умерли 816 человек. С момента начала пандемии скончались 170 499 пациентов.

За сутки выздоровели 16 426 человек. Всего в РФ коронавирусом переболели 5 884 316 человек.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии было зарегистрировано свыше 206,7 миллиона случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Лидером по количеству заразившихся и скончавшихся являются Соединенные Штаты, где было зафиксировано 36 597 745 случаев COVID-19 и 621 253 летальных исхода. На втором месте антирейтинга расположилась Индия, на третьем – Бразилия.