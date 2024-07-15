Волонтеры провели мастер-класс по живописи для жителей ЮВАО

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Волонтеры Московского НПЗ провели мастер-класс по живописи "Взмах кисти" для старшего поколения жителей Юго-Восточного округа столицы. На мероприятии также присутствовали участники "Московского долголетия", сообщает пресс-служба завода.

Цикл занятий по живописи создали по пожеланиям жителей Капотни и реализуют с 2022 года.

"Открытые уроки предполагают работу в разных жанрах – натюрморт, пейзаж, портрет. К обучению привлечены профессиональные художники. Они помогают освоить технику рисунка карандашом, акварелью, гуашью и масляными красками. В практикумах приняли участие более 80 человек", – говорится в сообщении.

Локацией для нового мастер-класса на свежем воздухе стала конноспортивная школа в Люблине, где специалисты провели небольшую экскурсию и познакомили гостей с местными обитателями, а под руководством художника пенсионеры освоили технику рисования лошадей пастелью.

"Московский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" активно поддерживает проекты, направленные на создание культурного досуга горожан. Мы открыли уличную выставку о богатой природе и истории Капотни, проводим экскурсии по району. Такие инициативы будут продолжаться, и появляться новые активности", – рассказал пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Ранее сообщалось, что красочная выставка и арт-маркет "Искусство рядом" проходят в рамках 100-дневного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" на Никитском бульваре. В рамках мероприятия 2,5 тысячи молодых художников и дизайнеров объединения "Выставочные залы Москвы" будут представлять свои работы и приобщать жителей и гостей столицы к прекрасному.

Посетители выставки смогут изучить современную живопись и тенденции в мире искусства, поучаствовать в творческих мастер-классах, а также купить понравившиеся картины и арт-объекты.