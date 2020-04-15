Врач сообщил об опасности самодельного антисептика

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Спиртосодержащий антисептик, неправильно приготовленный самостоятельно, не защитит от коронавируса, рассказал врач-фармаколог поликлиники № 1 управделами президента Игорь Федоров.

"Нам ВОЗ говорит, что только спирт в содержании более 62 процентов сможет убить вирус, все остальное не сможет", – пояснил Федоров, советы которого приводятся в соцсетях управления делами президента.

Специалист подчеркнул, что неправильно приготовленное средство не сможет убить COVID-19.

"Вы сделаете вид, как будто бы вы обработали руки, на самом деле вы их не обработали, и это может стать роковой ошибкой. Поэтому покупаем любое антисептическое средство на основе спирта, оно гарантированно убивает вирус в течение считанных минут", – рассказал Федоров.

Также специалист отметил, что антисептики на основе хлоргексидина бессильны в борьбе с коронавирусом.

Ранее в МЧС России призвали граждан не использовать водку при приготовлении антисептика. Специалисты отметили, что в этом напитке содержится недостаточный уровень спирта для дезинфекции кожного покрова. В ведомстве рассказали, что использование растворов с концентрацией этанола ниже отметки в 60% и изопропилового спирта ниже показателя в 70% практически бесполезно.

В МЧС РФ также призвали граждан не использовать чистый спирт для дезинфекции кожи. В ведомстве подчеркнули, что это приводит к сухости, раздражению и зуду кожного покрова.

