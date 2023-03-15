В Госдуме включили проект о повышении возраста призыва в программу весенней сессии – СМИ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Законопроект о повышении возраста призыва до 21 года включен в программу весенней сессии Госдумы, сообщает РИА Новости.

"Совет Думы включил в программу работы на весеннюю сессию законопроект о поэтапном повышении призывного возраста", – отметили в сообщении.

Уточняется, что комитет ГД по обороне во главе с его председателем Андреем Картаполовым будет собирать отзывы и предложения к законопроекту до 15 апреля этого года.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года.

Кроме того, верхний предел призывного возраста планируют повысить до 30 лет. Уточняется, что переходный период предусмотрен до 2026 года.

Россияне, которые получили отсрочку до вступления закона в силу, могут пользоваться ей до истечения срока действия или до исчезновения ее оснований.



В Госдуме заявили, что изменение призывного возраста не коснется весеннего призыва

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!