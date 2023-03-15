ФСБ рассекретила документы об участии литовских националистов в расстрелах в годы ВОВ

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

ФСБ опубликовала рассекреченные документы об участии литовских националистов в массовых расстрелах мирного населения, которые имели место в годы Великой Отечественной войны на территории Литовской ССР. Материалы размещены в рубрике "Архивные материалы" на сайте ведомства.

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что гитлеровские войска привлекали прибалтийских националистов к убийствам мирных жителей.

"Ими проводились карательные акции в отношении мирного населения, советских военнопленных и ликвидации граждан еврейской национальности", – рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Данные об этих преступлениях зафиксированы в докладной записке начальника отдела контрразведки "Смерш" 11-й гвардейской армии Митрофанова от 24 октября 1944 года на основании показателей свидетелей.

В ходе расследований было установлено, что в Мариампольском, Алитусском и Вилковышском уездах в период оккупации были казнены более 20 тысяч советских граждан преимущественно еврейского происхождения, а также имеющих партийные связи.

Опрос свидетелей показал, что в Мариамполе и ближайших деревнях в августе 1941 года была проведена облава на еврейское население, которой руководили немецкие полковник и капитан, а также литовский начальник уездной полиции. Всего были задержаны 7 700 человек, которых впоследствии расстреляли.

Одна из свидетельниц также рассказала об удержании порядка 10 тысяч человек еврейской, польской и литовской национальностей, пленных бойцов Красной армии и партийных активистов в Вилковышской тюрьме. Пленных расстреливали и пытали члены немецкого батальона смерти из числа немцев и литовцев, а также представители националистической организации "Шаулис".

Один из участников этого объединения в своих показаниях сообщил об участии в расстрелах коммунистов. Он также указал, где это произошло: выехавшая на место комиссия нашла два массовых захоронения с телами 900 мужчин и порядка 1 000 женщин и детей.

ФСБ опубликовала рассекреченные документы рамках проекта "Без срока давности", цель которого – сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений в годы Великой Отечественной войны.

В начале февраля президент России Владимир Путин объявил, что в РФ планируют продолжить рассекречивать исторические документы, связанные с Великой Отечественной войной. Глава государства положительно оценил работу Минобороны и спецслужб в данном направлении.

МО РФ рассекретило новые исторические свидетельства преступлений бандеровцев

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