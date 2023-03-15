Астролог рассказала, как подобрать наиболее удачный стиль в одежде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Натальная карта может подсказать, как одеваться, чтобы стать успешнее и притягивать к себе внимание при первом же знакомстве. Об этом Москве 24 рассказала астролог Татьяна Стрельцова.

По ее словам, при выборе стиля необходимо обращать внимание на положение асцендента в натальной карте. Это знак, который восходит над горизонтом в момент рождения человека. Определить его положение в гороскопе можно у астролога или онлайн в любом астроконструкторе, пояснила Стрельцова.

Если асцендент находится в Овне, при составлении образа лучше отдать предпочтение красным и черным цветам, металлическим принтам и аксессуарам. Удачным вариантом будет спортивный стиль или милитари, посоветовала астролог.





Татьяна Стрельцова астролог При асценденте в Тельце следует выбрать натуральные ткани и оттенки: зеленый, коричневый, бежевый, пастель. Одежда должна быть удобной и практичной. И обязательно подберите украшения на шею: платочки, цепочки.

Удачная цветовая гамма при асценденте в Близнецах – голубой и белый. Им отлично подойдут джинсы, футболка или рубашка, кроссовки и бейсболка в таких тонах, отметила эксперт.

Если асцендент в Раке, лучше использовать белый, голубой, глубокий синий, зеленый и молочный цвета. Ткани должны быть мягкими, а одежда – свободного кроя. Например, отличными вариантами станут пальто тедди и любые вязаные вещи, сказала астролог.

Удачные цвета при асценденте во Льве – золотой, желтый, оранжевый, красный, бордовый. Подходящим стилем для них станет гламур. Вещи должны быть яркими, но подобранными со вкусом. Лучше добавить к образу золотые украшения, дорогую бижутерию, бриллианты и меха, посоветовала эксперт.

"Цвета асцендента в Деве – черный, серый, коричневый. В стиле главное – элегантность, минимализм, удобство, аккуратность, скромность. Отдавайте предпочтение классическим вещам, удобным и неброским", – сказала Стрельцова.

Асцендент в Весах – это нежно-голубой или розовый цвет, пастель, элегантность и утонченность. Образы должны быть продуманы до мелочей, но при этом выглядеть просто. Следует выбирать дорогие и качественные вещи, подчеркнула астролог.

Цвета людей с асцендентом в Скорпионе – черный, красный, бордовый. Предпочитаемый стиль – спортивный, милитари и готический. Лучше всего отдать предпочтение обтягивающей одежде, вещам из кожи, с лакированными или металлическими вставками, перечислила эксперт.

Людям с асцендентом в Стрельце стоит выбирать одежду красного цвета, коричневого, фиолетового или фуксии. Удачный стиль – ковбойский, жокейский или этнический. Женщинам в качестве акцентных деталей подойдут крупные серьги и браслеты, отметила астролог.





Татьяна Стрельцова астролог При асценденте в Козероге используйте в образе черный, синий, серый цвета и все оттенки коричневого. Хороший выбор – однотонные вещи. Лаконичность, классика, деловой стиль, строгие костюмы, мужской крой и минимализм в украшениях – это все для вас.

Цвета асцендента в Водолее – белый, голубой, желтый, металлик, неоновый. Удачный стиль – унисекс, молодежный, кежуал. Астролог порекомендовала разбавлять образ необычными акцентными деталями и аксессуарами, а также использовать символику космоса.

Оптимальные цвета при асценденте в Рыбах – синий, бирюзовый, морской волны, сине-зеленый. Лучше всего обратить внимание на одежду свободного кроя. Например, широкие штаны, длинные платья, юбки и туники, подчеркнула эксперт.

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