Центр "Моя карьера" предложит москвичам более 700 рабочих мест на спортивных объектах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Центр "Моя карьера" предложит жителям столицы работу на крупнейших спортивных объектах столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения.
"В конце февраля возобновляется футбольный сезон, увеличивается количество спортивных мероприятий, а значит, растет и потребность в сотрудниках, необходимых для их сопровождения. 18 февраля в центре "Моя карьера" пройдет открытый отбор с представителями трех компаний, которые предложат москвичам 700 вакансий на позиции стюарда", – говорится в сообщении.
Уточняется, что горожанам предложат поработать во время проведения матчей на таких спортивных объектах столицы, как "Открытие Арена", БСА "Лужники", "ВТБ Арена", ДС "Мегаспорт" и других. Желающим предложат гибкий график работы.
Как рассказал руководитель департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружака, это первая в этом году встреча с представителями компаний, которая пройдет в очном формате в центре занятости "Моя карьера".
"Формат открытого отбора – прекрасная возможность для тех, кто хотел бы начать карьеру в индустрии спортивных мероприятий, найти работу в комфортном графике или получить дополнительный доход", – приводятся в материале его слова.
Кроме того, в центре занятости "Моя карьера" 16 февраля стартует новый набор на бесплатный онлайн-курс "Школа подготовки нянь". Участникам расскажут о психологических особенностях детей разного возраста, познакомят с популярными развивающими методиками и играми. Занятия будут проходить дважды в неделю. Вести уроки будут специалисты партнерского сервиса "Бабушка на час".
Также в столице работает центр занятости населения "Моя работа", в котором оказываются услуги как при личном приеме в одном из 50 центров госуслуг или флагманских центрах, так и дистанционно. Для посещения флагманского центра "Моя работа" необходимо предварительно подать заявку на сайте czn.mos.ru или на портале mos.ru.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: