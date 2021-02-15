Центр "Моя карьера" предложит москвичам более 700 рабочих мест на спортивных объектах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр "Моя карьера" предложит жителям столицы работу на крупнейших спортивных объектах столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения.

"В конце февраля возобновляется футбольный сезон, увеличивается количество спортивных мероприятий, а значит, растет и потребность в сотрудниках, необходимых для их сопровождения. 18 февраля в центре "Моя карьера" пройдет открытый отбор с представителями трех компаний, которые предложат москвичам 700 вакансий на позиции стюарда", – говорится в сообщении.

Уточняется, что горожанам предложат поработать во время проведения матчей на таких спортивных объектах столицы, как "Открытие Арена", БСА "Лужники", "ВТБ Арена", ДС "Мегаспорт" и других. Желающим предложат гибкий график работы.

Как рассказал руководитель департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружака, это первая в этом году встреча с представителями компаний, которая пройдет в очном формате в центре занятости "Моя карьера".

"Формат открытого отбора – прекрасная возможность для тех, кто хотел бы начать карьеру в индустрии спортивных мероприятий, найти работу в комфортном графике или получить дополнительный доход", – приводятся в материале его слова.

Кроме того, в центре занятости "Моя карьера" 16 февраля стартует новый набор на бесплатный онлайн-курс "Школа подготовки нянь". Участникам расскажут о психологических особенностях детей разного возраста, познакомят с популярными развивающими методиками и играми. Занятия будут проходить дважды в неделю. Вести уроки будут специалисты партнерского сервиса "Бабушка на час".

Также в столице работает центр занятости населения "Моя работа", в котором оказываются услуги как при личном приеме в одном из 50 центров госуслуг или флагманских центрах, так и дистанционно. Для посещения флагманского центра "Моя работа" необходимо предварительно подать заявку на сайте czn.mos.ru или на портале mos.ru.