В РФ за сутки выявили 4 789 случаев заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за минувшие сутки выявили 4 789 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 489 пациентам, что на 39,9% меньше, чем днем ранее. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 10 регионах, снижение – в 59. Без изменений ситуация осталась в 16 субъектах страны.

От последствий инфекционного заболевания скончались 43 человека. После прохождения лечения выздоровели 3 208 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 21 856 613 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 21 274 640 человека.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала 10 дней изоляции для людей с симптомами коронавирусной инфекции. Тем же у кого симптомов нет, рекомендуется избегать контактов с другими людьми в течение пяти дней.



Новый вариант коронавируса "Кракен" выявлен в России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!