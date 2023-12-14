Более 1 100 голосований прошло в проекте "Активный гражданин" по возможностям для отдыха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 1 100 голосований по новым возможностям для отдыха и досуга было проведено в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщает на портале мэра и правительства Москвы.

"Активные граждане" одобрили идею создания в городе парклетов. Это временные летние зоны для отдыха рядом с кафе и ресторанами вместо парковок. Они приобрели статус полноценных летних веранд", – указано в сообщении.

Благодаря выбору москвичей был реконструирован крупнейший московский кордодром – комплекс для занятий авиамодельным спортом в районе Чертаново Центральное. Комплекс был модернизирован и там появились площадки для запуска моделей, а также павильон для занятий в авиамодельных кружках.

По итогам голосования в проекте в парке 60-летия Октября была оборудована площадка для катания на скейтбордах. На ней могут заниматься скейтеры разных уровней подготовки, а сама площадка поделена на зоны для уличного катания и для трюков.

Кроме того, усовершенствование проекта "Спортивные выходные" также проходило по результатам голосований. Москвичи выбирали, какие новые форматы и темы занятий будут добавлены в проект, и кого из известных людей приглашать на тренировки.

С помощью "Активного гражданина" были также определены программа мероприятий для центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, образовательная программа "Москвариума", тематические направления проекта "Знание. ВДНХ", и репертуар и формат работы кинотеатров "Москино".

Проект действует с 2014 года, за это время к нему присоединились свыше 6,7 миллиона человек, всего были проведено более 6 тысяч голосований. Поддержанные большинством участников решения реализуются в столице.

Проект развивают департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ "Новые технологии управления".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что жители столицы выберут лучшее оформление магазинов и ресторанов к Новому году в проекте "Активный гражданин". Отмечается, что заявки ждут с 11 по 28 декабря. Наиболее яркие объекты попадут в шорт-лист, составленный комиссией. Выбрать можно будет от одного до трех предложенных вариантов. Победителей объявят до 22 февраля, заключил градоначальник.



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