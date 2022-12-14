Онлайн-словарь Dictionary.com назвал словом года "женщина"

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Слово "женщина" (woman) стало словом года по мнению американского онлайн-словаря Dictionary.com. Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте словаря отмечается, что число запросов слова "женщина" возросло по нескольким причинам. В частности, утверждение судьей Верховного суда США первой в истории афроамериканки Кетанджи Браун Джексон. Следующее событие – это смерть королевы Британии Елизаветы II, после которой начались дискуссии о жизни и наследии женщины. Также повлияла смерть 22-летней Махсы Амини, повлекшая массовые беспорядки и протесты в Иране.

"Две тысячи двадцать второй год отчасти запомнят за его влияние на женщин и за влияние женщин на меняющийся мир. С нашей точки зрения как наблюдателей и регистраторов изменения языка, слово "женщина" – это лучший пример того, как многие гендерные термины претерпевают изменения в том, как и к кому они применяются", – сообщается на сайте словаря Dictionary.com.

Максимальное число запросов имеют слово "инфляция", "тихое увольнение", "демократия", wordle (лексическая онлайн-игра, в которой игрокам дается шесть попыток, чтобы угадать слово из пяти букв) и эмодзи с флагом Украины.

Ранее сообщалось, что выражение goblin mode ("режим гоблина") стало словом года по мнению Оксфордского словаря. Это выражение означает эгоистическое поведение, которое подразумевает снисходительность к себе, лень, неряшливость или жадность.

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