Подмосковные врачи спасли мужчину, ногу которого намотало на мотокультиватор

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Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 74-летнего мужчину, ногу которого намотало на мотокультиватор. Об этом инциденте рассказала пресс-служба подмосковного Минздрава.

Травму мужчина получил, когда занимался вспашкой земли на даче. В этот момент по неосторожности нога попала во вращающийся механизм. Пострадавшего доставили в медучреждение в тяжелом состоянии с сильно поврежденной ногой вместе с плугом культиватора. После обследования врачи диагностировали у пенсионера открытый оскольчатый перелом костей правой голени со смещением отломков, рваную рану бедра и обширную лоскутную рану левой голени.

"На момент поступления нога была холодной и посиневшей, так как кровь в конечность не поступала", – уточнили в министерстве.

Мужчине потребовалось экстренное хирургическое вмешательство. Для этого пациенту промыли раны и закрепили отломки костей в анатомически правильном положении. Также врачам удалось восстановить кровоток и устранить сдавление сосудов. После операции ему провели противовоспалительную терапию, чтобы запустить процесс заживления ран.

После этого врачи приступили ко второму этапу лечения – остеосинтезу. Для этого медики закрепили кости правой голени титановой пластиной, с помощью которой удалось сохранить двигательную функцию ноги.

Сейчас, как уточнили в ведомстве, пенсионер находится дома и проходит амбулаторное лечение. Ему предстоит реабилитация в условиях поликлиники.

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