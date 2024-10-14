В Москве появилась мода на "ананасовые" знакомства в магазинах

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Тренд на необычный способ знакомства дошел до Москвы, речь идет о "ананасовых" встречах в гипермаркетах. Горожане пытаются найти себе пару, складывая в тележку с продуктами определенные товары, передает телеканал Москва 24.

Если посетитель магазина возьмет ананас и положит в корзину листьями вверх – это не будет ничего значить. А положение фрукта листьями вниз сигнализирует о том, что человек не против с кем-то познакомиться. Для знакомства со состоятельным партнером в корзину надо положить оливковое масло, если для серьезных отношений – горох, гречку или рис, а картошка или чипсы дадут понять, что ищущий человек – позитивный и надежный. Чтобы высказать свои намерения, стоит лишь удариться тележками.

"Интернет стал обыденностью и хочется уже чего-то нового <...> Они в соцсетях договорились, на каком основании, как они играют в эту игру. И дальше это уже игра", – объяснила Москве 24 семейный психолог Наталья Наумова.

Мода изначально появилась в соцсетях в Испании. Больше всего новый способ знакомства пришелся по вкусу поколению двухтысячных, зумерам. Однако в России тренд приобрел свою интерпретацию – вместо продуктового нужно идти в магазины для творчества, а фрукт заменили на гипсовую голову.

В свою очередь, испанский блогер Яна Собянина сказала, что в РФ тренд возможно станет еще популярнее, так как это забавная альтернатива ушедшим с российского рынка приложениям для знакомств.

По одной из версий, авторами такой идеи стали маркетологи, благодаря чему блогеры уже бесплатно рекламируют супермаркеты в офлайне. При этом самая идея познакомиться в таком необычном месте достаточно романтичная, уверен гендиректор агентства маркетинговых исследований Дмитрий Чумаков.

"Есть целые известные фильмы, в которых он и она знакомится в магазине и дальше, соответственно, у них складывается какие-то отношения", – добавил эксперт.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов предложил помочь альтушкам и скуфам найти друг друга вместо их запрета. Политик уверен, что девушкам нужен мужчина с усами, бородой и сильными руками, который может поменять кран и объяснить политические моменты. Для этого, по замыслу депутата, нужно сделать приложение для знакомств на "Госуслугах".

