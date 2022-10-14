В Союзе пенсионеров оценили предложение повышать скидку на платежи по ЖКУ для ветеранов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Союзе пенсионеров оценили предложение повышать скидку на коммунальные платежи для ветеранов боевых действий после 60 лет. Об этом пишет RT.

Глава Союза Валерий Рязанский заявил, что в общественной организации всегда готовы поддержать инициативу, которая предполагает введение льгот для пожилых граждан. Однако следует провести необходимые расчеты, добавил он.

"Эти льготы должны быть покрыты за счет каких-то других источников: федеральный бюджет, региональный бюджет. Поддерживая такого рода предложение, рядом должны быть расчеты", – сказал Рязанский.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением предоставлять повышенную скидку на оплату услуг ЖКХ ветеранам боевых действий в возрасте от 60 лет. Соответствующее письмо он направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

Власов напомнил, что сегодня ветераны получают скидку на такие платежи в размере 50%. Однако, как отметил парламентарий, закон не учитывает тот факт, что с наступлением пожилого возраста ветераны часто сталкиваются с проблемой сокращения доходов в связи с утратой возможности продолжать трудовую деятельность.

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