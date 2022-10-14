В Москве за сутки выявили 1 167 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве выявили 1 167 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

В столице за 24 часа госпитализировали 139 человек. За сутки выздоровели 1 569 граждан, скончались 19 пациентов.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 217 624 случая коронавируса. В общей сложности 3 023 981 человек выздоровел, а 46 357 – скончались.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с Москвой 24 допустил появление подварианта "Омикрон"-штамма коронавируса "Цербер" в России. По его словам, "Цербер" может быть завезен в РФ из других стран. Эксперт напомнил, что предшественники этой мутации попадали в Россию именно таким образом.



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