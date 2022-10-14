В РФ за сутки выявили 14 736 случаев заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за сутки выявили 14 736 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что количество выздоровевших от коронавируса за прошедшие сутки в стране составило 27 520 человек. Умерли от COVID-19 за минувшие 24 часа 99 жителей России.

Всего с начала пандемии в России выявили 21 278 816 случаев заражения коронавирусом. Удалось побороть болезнь с начала массового распространения заболевания в стране 20 559 274 жителям.

С начала пандемии коронавируса в России умерли 388 709 пациентов.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 15 477 случаев заражения COVID-19. Тогда специалисты уточнили, что в России госпитализировали 1 825 человек. Выздороветь удалось 30 793 жителям РФ, скончался 101 пациент.

Кроме того, врач-акушер, гинеколог "ИНВИТРО" Анастасия Жданова рассказала о влиянии COVID-19 на женскую репродуктивную систему.

По словам Ждановой, после перенесенного в легкой форме коронавируса доля ановуляторных циклов составляла 25,8%, а у пациенток после тяжелой формы – 77,8%. Кроме того, у женщин также прослеживалась олигоменорея, а в 92% случаях фиксировались межменструальные кровянистые выделения.



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