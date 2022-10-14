В ГД призвали создать этический кодекс блогера

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Глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила о необходимости разработать в РФ этический кодекс блогера с выдачей удостоверений, сообщает РИА Новости.

По ее словам, важным вопросом является достоверность и верификация информации, которую подписчики получают от блогеров.

Останина отметила, что депутаты готовы к сотрудничеству с блогерами и предоставлению им необходимой информации, которую они, в свою очередь, будут адаптировать для аудитории.

Ранее в Совфеде прокомментировали возможность блокировки YouTube в РФ. Серьезные основания для блокировки в России видеохостинга YouTube в настоящее время отсутствуют, заявил сенатор Александр Башкин. Парламентарий также отметил необходимость соблюдения видеохостингом законодательства РФ, "тогда и не придется закрывать".



Роскомнадзор заявил, что не принимал ограничительных мер в отношении YouTube

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