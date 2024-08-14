Юрист Соловьев призвал приравнять хищения в сфере обороны к госизмене

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев выступил с предложением приравнять хищения в сфере обороны и безопасности страны к госизмене, сообщает RT.

Таким образом, за это преступление будет грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Свое предложение профессор направил на имена спикера Госдумы Вячеслава Володина и министра обороны Андрея Белоусова.

По его мнению, также необходимо разработать законодательные предложения в сфере своевременного выявления схем легализации преступно полученной наживы, ее распределения по родственникам, вложения в объекты движимого и недвижимого имущества и криптовалюту.

Также Соловьев предлагает ввести обеспечительные меры на имущество подозреваемых, чтобы у них не было возможности воспользоваться временным промежутком во время доследственной проверки и предварительного следствия для перерегистрации имущества и увода денежных средств в иные юрисдикции и на подставных лиц.

Юрист напомнил, что сейчас за мошенничество с использованием служебного положения грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 6 лет. За мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказывают лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Ранее три бизнесмена, которых суд признал виновными в хищении средств, выделенных на реконструкцию полигонов российского оборонного ведомства в Казахстане, получили от 6,5 до 7,5 года колонии.

Предпринимателя Андрея Чеснокова и его партнеров Вадима Лесных и Василия Титова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они подписали договор на реконструкцию в Казахстане полигонов Тургай и Теректа, однако из выделенных в размере 760 миллионов рублей средств похитили примерно 490 миллионов.

