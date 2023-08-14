Москвичам рассказали о погоде 14 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 14 августа, в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 22 до 24 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что эта неделя в столице будет теплой. По его словам, во второй половине недели в город снова придет жара, а воздух прогреется до 32 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что подобные температурные значения на неделе окажутся на четыре градуса выше нормы.



Новый пик температуры ожидается в Москве 17 августа