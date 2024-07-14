В Москве ожидается туман с видимостью от 200 до 700 метров

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В Москве ночью 14 и утром 15 июля местами ожидается туман. При этом видимость составит от 200 до 700 метров, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В связи с этим москвичам рекомендовали заранее планировать маршруты движения и передвигаться на общественном транспорте.

Водителей призвали оставаться предельно внимательными и содблюдать скоростной режим, а также дистанцию с машинами, которые едут впереди. Кроме того, им следует отказаться от резких маневров.

Пешеходам же в такую погоду посоветовали надевать одежду со светоотражающими элементами.

На фоне тумана в городе может быть затруднено движение. Нельзя исключать и риск увеличения числа аварийных ситуаций на дорогах, отмечается в публикации.

В случае чрезвычайных происшествий москвичам следует звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

До 21:00 14 июля в Москве прогнозируется сильный дождь с грозой. На фоне непогоды порывы ветра могут усиливаться до 20 метров в секунду. Во время ливня жителям и гостям столицы посоветовали спускаться в метро, подземный переход или заходить в ближайшие здания.