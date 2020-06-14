Около 700 тыс москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 700 тысяч москвичей подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституции РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илью Массуха.

Он рассказал, что тестирование системы дистанционного электронного голосования в Москве могут провести на следующей неделе. По его словам, этой произойдет, скорей всего, 18 числа.

Записаться на участие в электронном голосовании можно через порталы mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Подать соответствующее заявление необходимо не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня начала дистанционного электронного голосования.

Проголосовать смогут лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в столице. После успешной авторизации на сайтах и переходе на страницу регистрации в онлайн-голосовании система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

