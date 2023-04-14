Фтизиатр назвал неприятную особенность туберкулеза

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Туберкулез называют "обезьяной всех болезней", чья неприятная особенность состоит в маскировке под слабость, простуду, остеохондроз, бесплодие и слепоту. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главного внештатного фтизиатра Минздрава Подмосковья Сергея Смердина.

По его словам, детям и подросткам необходимо проходить профилактические осмотры, а после 15 лет им обязательна флюорография. Специалист порекомендовал взрослым людям ходить на диспансеризацию.

"У пациентов с длительным кашлем неясного происхождения в течение двух недель и дольше обязательно нужно исследовать мокроту методом бактериоскопии", – указал эксперт.

Если флюорография показала изменения, то следует пройти исследование легких через рентгенографию и компьютерную томографию, отметил врач.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что самыми опасными видами кашля являются приступообразный и с кровью. По его словам, такие симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать. Врач отметил, что это может быть или опухоль, или туберкулез, или другая неприятность в легких.

Также инфекционист Андрей Поздняков сообщил, что показатели заболеваемости коклюшем в России скорее вернулись к допандемийному уровню, чем неожиданно выросли. Он подчеркнул, что заразиться можно в любом помещении, где всегда много людей.

Заболеваемость туберкулезом в Москве за 10 лет снизилась в 3,1 раза

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