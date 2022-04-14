Агроном рассказала, что уже можно посадить на даче

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Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, какие растения уже можно высаживать на даче. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, из-за сырости и снега, который еще не сошел, в открытый грунт пока сажать что-либо рано.

"Если в теплице сухо, если она стоит на каком-то фундаменте, то сейчас можно сеять редис, петрушку, укроп", – отметила Ганичкина.

Она подчеркнула, что с 25 апреля можно будет посеять морковь для раннего урожая, если будут теплые дни. А до 15 мая, по ее словам, высаживают свеклу, морковь для хранения и кабачки. В первой декаде июня высаживают теплолюбивые культуры.

"Если кто-то хочет раньше, то надо рядом жить, лунки полить теплой водой, высадить, накрыть укрывным белым материалом, в случае заморозков накрыть полиэтиленовой пленкой. В этом случае можно 20 мая рассаду сажать", – добавила Ганичкина.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала Москве 24, что дачники должны ориентироваться при начале посева больше на погодные условия, чем на календарь. Обычно самый активный период посадок начинается с 1 мая. Если позволяет температура на улице, то можно и с 29 апреля. По словам Вороновой, в первых числах мая лучше сажать хладостойкие культуры – морковь, петрушку (на корень), горох и так далее.