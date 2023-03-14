ГД приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект с поправками о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников спецоперации на Украине. Уголовная ответственность будет назначаться в виде лишения свободы сроком до 15 лет и штрафов в размере до 5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"В соответствии с поправками в Уголовном кодексе РФ нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы", – отмечается в сообщении.

Также наказание по части 1 статьи 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ") и части 1 статьи 280.3 ("Действия по дискредитации ВС РФ) Уголовного кодекса РФ увеличится с 3 до 5 лет. Максимальный срок лишения свободы составит до 15 лет, а штрафы – до 5 миллионов рублей.

В статье 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях появится ответственность за дискредитацию добровольцев, организаций или физических лиц, которые работают для российских ВС. По ней штрафы составят до 50 тысяч рублей и до 500 тысяч рублей для юридических.

Авторами поправок являются парламентарии во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее депутаты фракции "Яблоко" внесли в Мосгордуму законопроект, предполагающий объявление амнистии по уголовным делам за распространение фейковой информации о ВС РФ. В случае принятия законопроекта обвиняемых по данным статьям могут освободить из СИЗО, осужденных – от несения наказания и судимости. Действие документа также будет распространяться на условно осужденных с отсроченным наказанием и условно-досрочно освобожденных.

Володин предложил лишать имущества россиян за оскорбление ВС РФ и поддержку нацистов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!