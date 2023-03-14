В России выросло число обращений за гарантийным ремонтом малой бытовой техники

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В РФ за последний год увеличилось число обращений по вопросам гарантийного ремонта техники. Об этом сообщают производители и продавцы, передает газета "Коммерсант".

В частности, на 20% выросло количество обращений, связанных с продукцией отечественных производителей.

"Российские производители стараются удешевить и увеличить производство продукции для наращивания присутствия на рынке", – заявил источник среди поставщиков электроники.

Сообщается, что преимущественно от снижения качества страдают недорогие бренды, такие как Scarlett, Kitfort, Redmond и некоторые другие. Как объяснил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, именно на такие товары обращают внимание потребители на фоне ухода иностранных производителей.

"Покупатели привыкли к лучшему качеству. Однако со временем придется привыкнуть и к нынешней реальности, так что число гарантийных случаев снизится", – отметил эксперт.

Гендиректор "Сети компьютерных клиник" Александр Федоров добавляет, что количество брака малой бытовой техники в России действительно увеличилось на фоне выросшей доли китайских товаров. При этом точное число гарантийных случаев подсчитать сложно, считает эксперт, поскольку централизованные сервисы также больше не доступны в РФ.

Среди техники, для которой запрашивают гарантийный ремонт, наибольшую долю занимают мультиварки, мясорубки, пылесосы и парогенераторы. Такие сведения приводят в компании "Ситилинк". В "М.Видео-Эльдорадо" же отмечают, что количество обращений, связанных с браком, сохраняется на среднем уровне 2019–2021 годов.

Ранее председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ призвал россиян не закупаться бытовой техникой впрок. Он напомнил, что эта категория товаров не имеет срока годности, а потому можно приобрести продукцию по необходимости.

В России появится новый бренд бытовой техники

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