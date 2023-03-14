Терапевт назвал главные источники заразы на кухне

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На кухне присутствуют немало источников заразы, поэтому за ней следует следить и поддерживать чистоту. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

Он отметил, что опасными являются ножи.

"При этом существуют ножи для мяса, рыбы, сыра, масла и других продуктов. Дело в том, что одним продуктам требуется термическая обработка, а другим нет. Так, к примеру, мясо, курицу и рыбу нужно готовить, а масло нет. И при использовании одного и того же ножа существует риск переноса бактерий", – уточнил специалист.

Эксперт также выделил деревянную доску, на поверхности которой возникают повреждения, где скапливаются бактерии. По его словам, еще одним опасным предметом на кухне является плинтус.

"Это пространство почти никогда не убирается, поэтому там скапливается большое количество пыли, мелкого мусора и бактерий", – объяснил Кондрахин.

Махровые или вафельные полотенца содержат в себе заразы, добавил врач. Он считает, что через кухонные принадлежности можно подхватить такие инфекции, как кишечная палочка, сальмонеллез и клостридиальная инфекция.

Ранее говорилось, что в центре Москвы приостановили работу заведения общественного питания "Хинкали Point" из-за случая сальмонеллеза у одной из посетительниц.

После осмотра помещений заведения были обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Тесто для блюд готовили в коридоре, посуду не дезинфицировали, обработку яиц не проводили.

Роспотребнадзор сообщил о риске наличия сальмонеллы в продукции Kinder

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