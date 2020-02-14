Сексолог рассказал, как не влюбиться в нарцисса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сексолог и писатель Керим Костоев рассказал Москве 24, как распознать нарциссов в обществе и не влюбиться в них.

По его словам, выявить нарцисса достаточно просто, достаточно посмотреть на его поведение.

"Нарциссы думают только о себе, говорят только о себе постоянно, поправляют себе прически, смотрят в зеркала, делают часто селфи. Такие люди не пропускают ни одного зеркала от слова абсолютно, могут даже в ложке свое отражение увидеть и наслаждаться, что они такие классные и прикольные. Они будут говорить только про себя, ждать комплименты в свой адрес и так далее", – пояснил эксперт.



Керим Костоев сексолог Все зависит от уровня его нарциссизма. Кто-то полностью собой поглощен и тонет в себе, как, собственно, и Нарцисс утонул, а у кого-то это проявляется на приемлемом уровне. Кроме того, это расстройство может совмещаться с эгоизмом. Также у нарциссов наблюдается завышенное самомнение о своих талантах и достижениях, они поглощены фантазиями о своих успехах.

При этом распознать нарцисса также можно, проанализировав его страницы в социальных сетях. Кроме того, нарциссы чаще всего не способны проявлять к кому-нибудь сочувствие, чувство эмпатии у них очень низкое, а также они обесценивают все, кроме себя.

"Сейчас очень развиты социальные сети, и если зайти в аккаунт человека и у него сплошные селфи, он себя со всех сторон фотографирует без подписей под ними, то уже можно заподозрить его в нарциссизме, если он ни модель, ни какое-нибудь рекламное лицо или представитель бренда", – отметил Костоев.

Сексолог также посоветовал тем людям, которые хотят закончить отношения с нарциссами, быть твердыми в своем решении.

"Однако, если нарцисс будет встречаться с каким-то человеком с комплексами, который жутко в себе не уверен, то он такого человека может просто задавить. В такой ситуации сложно будет уйти, потому что неуверенный в себе человек будет бояться разорвать отношения", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее врач-психотерапевт, член профессионального объединения врачей-сексологов Елена Малахова заявила, что во всем мире наблюдается эпидемия нарциссизма. Таких людей можно отличить по чрезмерной манипуляции, подчинению к себе людей и обесцениванию вещей. По ее словам, эти же черты характерны и для абьюзеров.

Специалист рассказала, что в начале отношений абьюзеры могут не проявлять все свои негативные качества, а вести себя вполне адекватно, однако с их стороны могут звучать подколы, комментарии по поводу внешнего вида или поведения человека. Психотерапевт рекомендовала избегать отношений, в которых партнер нарушает личные границы, так как подстроиться под таких людей не получится, потому что их главной целью является получение нездоровых эмоций.

Также, по словам врачей, празднование Дня всех влюбленных и подарки по случаю памятной даты не помогут парам, у которых есть определенные сложности в отношениях. Таким людям нужно искать глубинную причину кризиса, а не просто дарить подарок или сводить любимого человека в кафе, пояснила член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева.

При этом она добавила, что День святого Валентина может стать дополнительным поводом уделить внимание близкому человеку, если между партнерами нет недомолвок или серьезных конфликтов. Однако рекомендуется планировать досуг совместно, чтобы никто из пары не остался разочарован.