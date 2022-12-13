Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ГД предложили разрешить привлечение школьников к труду с разрешения родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

С инициативой выступила глава комитета Госдумы по просвещению от партии "Единая Россия" Ольга Казакова. Она подчеркнула, что инициативу не следует рассматривать как использование труда. Напротив, по словам Казаковой, реализация инициативы станет возможностью трудового воспитания школьников.

"Я предлагаю статью, которая у нас с вами есть, где запрещается, изменить в позитивную сторону – разрешается привлекать школьников к труду с разрешения родителей", – сказала депутат.

Ранее в РФ предложили снимать фильмы за счет государства для детей. Предложение намерены рассмотреть в Госдуме. Сейчас нормами закона установлено, что государство не может вкладывать более 70% в создание художественных фильмов.

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