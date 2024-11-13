Имя Мухаммад стало самым популярным для новорожденных в ХМАО

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Имя Мухаммад стало самым популярным в текущем году для новорожденных в ХМАО, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЗАГС.

Таким именем назвали 339 младенцев, родившихся в регионе. На втором месте оказалось имя Михаил – его получили 246 мальчиков. Девочек при этом чаще всего называли Анна – 196 человек и Амина – 185 человек.

Мусульмане верят, что имя Мухаммад носил человек, который был пророком.

Между тем в Москве выросла популярность имени Любовь на 24% в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также за последние 10 лет не утратило популярность имя София. С начала года этим именем в столице назвали 1 420 девочек. Популярным остается имя Вера – его получили 450 москвичек.

