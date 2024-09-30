Популярность имени Любовь в Москве выросла на 24% за год

Фото: 123RF/nenovbrothers

В Москве популярность имени Любовь выросла на 24% в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом Агентству "Москва" рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева в День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который отмечается 30 сентября.

Также за последние 10 лет не утратило популярность имя София. С начала года этим именем в столице назвали 1 420 девочек.

"С 2019 по 2021 год самая популярная дата рождения для девочек, которых называют именем София, – 30 сентября", – добавила Уханева.

Также популярным остается имя Вера, которым назвали в этом году около 450 москвичек. При этом по сравнению с 2000 годом таким именем стали называть девочек в 3 раза чаще, отметила начальник столичного управления ЗАГС.

Однако, по словам Уханевой, единственное имя, которое с каждым годом становится менее популярным, стало Надежда.

В прошлом году москвичи дали более 7 тысяч различных имен своим детям, среди которых все чаще встречаются необычные и со славянскими корнями.

Как отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, теперь в Москве живут Венера, Феврония, Эллада, Малина, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Апрелия, Персея, Вселена и Благодария. Некоторые назвали своих детей географическими именами: Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия и Енисея.

