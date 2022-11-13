За сутки в Москве обнаружили 854 случая заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За сутки в Москве коронавирусом заразились еще 854 человека. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа из-за коронавируса госпитализировали 101 человека. Выздоровели еще 554 пациента, а скончались 13.

В общей сложности с начала пандемии в Москве обнаружили 3 241 006 случаев COVID-19. За все время выздоровели 3 049 368 зараженных, а умерли 46 773.

В России же за сутки выявили 5 364 случая заражения коронавирусом. При этом выздоровели за последние 24 часа 5 072 человека, а скончались 60 пациентов. В общей сложности с начала пандемии заразились 21 499 952 человека, а скончались 391 024 заболевших.



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