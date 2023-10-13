Эксперт рассказала, на кого повлияет пятница 13-е

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Пятница 13-е может негативно отразиться на тех, кто верит в мистику такого дня. Об этом Москве 24 рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

По ее словам, как именно пройдет день, зависит от установки, которую дают себе люди.

"Обычный человек, у которого есть дела, заботы, не будет воспринимать пятницу 13-е как что-то особое. Но кто-то, более серьезно относящийся к суевериям, повериям и недостаточно устойчивый внутри, может создать себе установку о том, что этот день неблагоприятный", – пояснила психолог.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук Если мы будем вкладывать в эту дату смысл опасности, каких-то тревожных прогнозов, то с большой вероятностью в жизни это и получим. Это самосбывающееся пророчество, когда мы себя программируем на что-либо и получаем желаемое. Поэтому все зависит от установки.

Если считать, что день будет удачным, то так и произойдет, уверена психолог. "Если мы будем верить, что пятница 13-е нам поможет и мы решим в этот день все личные вопросы, то у нас получится сделать какие-то дела, которые мы, может быть, не успели завершить за неделю", – заключила Софья Сулим.

Ранее в РПЦ посоветовали россиянам не наделять трагическим смыслом пятницу 13-е. По словам настоятеля московского храма Входа Господня в Иерусалим протоиерея Михаила Потокина, следует бороться с суевериями, в том числе и внутри себя. Он также порекомендовал христианам просто радоваться еще одному дню жизни.

