Психолог объяснил, почему люди обращаются к предсказаниям и экстрасенсам

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Люди возвращаются к плохим новостям, чтобы оценить уровень возможной опасности. Когда данных, чтобы спрогнозировать развитие событий мало, человек ищет любую информацию, на которую можно опереться. Поэтому многие обращаются к предсказаниям во время перемен в личной жизни, мире, стране. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога Станислава Самбурского.

"Люди используют Вангу, чудо-исцеления, экстрасенсорику, гадалок и мистику, чтобы снизить уровень неуверенности и беспокойства. И это работает", – сказал он.

По мнению психолога, главной причиной обращения к эзотерике является любопытство, потому что людей, посещающих гадалок, можно сравнить с познающим мир ребенком. Также причиной может быть неопределенность. Эксперт объяснил, что люди начинают переживать, попадая в непонятную для них ситуацию, у них портится настроение и страдает нервная система. Предсказания помогают им найти хоть немного ответов, они начинают чувствовать себя лучше.

По мнению Самбурского, людей может не интересовать их будущее, но они хотят пожаловаться. Тогда гадалки становятся теми, кому можно "излить душу". Он подчеркнул, что людям проще обратиться к экстрасенсу, чем к психологу, хотя часто цель обращения одинаковая.

"При этом люди не боятся, что знакомые примут их за сумасшедших, когда они идут к экстрасенсам, но уверены, что так точно подумают при обращении к психологам", – заметил эксперт.

При этом гадалки могут подсаживать человека "на иглу" предсказаний, предупредил Самбурский. По его словам, они выслушивают собеседника, втираются в доверие, внушают, что для решения одной проблемы не обойтись без решения других.

Если гадалка в своих предсказаниях "попадет в точку", то клиент уже у нее на крючке, а дальше начинаются дополнительные визиты. Часто человек понимает, что совершил глупость, потеряв большие деньги, поэтому к гадалкам нужно относиться с осторожностью, заключил эксперт.

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