Онколог назвала шеллак причиной рака кожи

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Врач – дерматолог-онколог АО "Медицина" Ангелина Тону заявила, что процедура нанесения шеллака может спровоцировать развитие онкологического заболевания. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалист объяснила, сам по себе гель-лак не представляет вреда, но его нанесение сопряжено с рисками для кожи. Эксперт указала на то, что у пациентов может развиться акральная ногтевая меланома из-за воздействия ультрафиолетовых лучей.

"...во время процедуры кожа вокруг ногтей и на руках попадает под ультрафиолетовые лучи лампы для сушки гель-лака. По исследованиям Американской академии дерматологии, такие лучи в 4,2 раза сильнее ультрафиолетового излучения солнца", – рассказала врач.

Тону подчеркнула, что сам факт связи нанесения шеллака и онкозаболевания не доказан, однако у тех, кто часто пользуется такой услугой, риск дефекта может быть выше.

Для защиты дерматолог посоветовала надевать специальные перчатки, из-под которых видно только поверхность ногтя. Кроме того, следует воспользоваться солнцезащитным кремом с уровнем не менее SPF 30.

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