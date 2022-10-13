Врач назвал способы позаботиться о коже лица до наступления холодов

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Сделать кожу лица красивой и здоровой помогут витамины, медовый пилинг и другие процедуры. Об этом "Ленте.ру" рассказал врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин.

По его словам, сгладить удар резкой смены погоды помогут энзимные и легкие кислотные пилинги на медовых компонентах, ультразвуковая чистка и глубоко увлажняющая маска. Ивкин добавил, что биоревитализация поможет коже не пересохнуть и не обветриться во время холодов.

"Биоревитализация – это коктейль на основе гиалуроновой кислоты и витаминов. Препараты для процедуры подбирают индивидуально для каждого пациента", – пояснил эксперт.

Фотолазерная процедура поможет избавиться от покраснений на лице, сузить кровеносные сосуды, убрать купероз и пигментацию. Кроме того, она восстанавливает гидрорезерв в коже и лечит акне. Ивкин добавил, что лазерные процедуры лучше совершать в осенне-зимний период, когда кожа не будет подвергаться ультрафиолетовому излучению.

"В холодный период иммунитет ослаблен, что отразится и на коже. В зимний сезон организму понадобится помощь в виде биологически активных добавок и витаминов для поддержания здоровья", – отметил дерматокосметолог.

Ивкин добавил, что в средствах для домашнего ухода должны быть липидовосстанавливающие компоненты, которые не повредят кожу. Кроме того, кремы лучше использовать с церамидами и глицерином для увлажнения кожи.

Ранее дерматолог и косметолог Ольга Андриянова рассказала, что продолжительный сильный стресс делает кожу сухой, раздраженной и чувствительной. Организм из-за стресса снижает выработку коллагена и эластина, что приводит к поплывшему овалу лица и появлению землистого оттенка. По словам эксперта, стресс может стать причиной появления высыпаний и акне, а также ускоренного старения.



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