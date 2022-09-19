Эксперт рассказала об опасности выдавливания прыщей в "треугольнике смерти"

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Привычка выдавливать прыщи в "треугольнике смерти" – вокруг носа и губ – может привести к попаданию бактерий в кровеносные сосуды, сообщающиеся с мозгом, заявила врач-дерматолог Екатерина Анчикова.

"Есть на лице так называемый "треугольник смерти", прыщики на котором трогать руками категорически запрещается из-за близкого расположения сосудов, сообщающихся с головным мозгом. И в случае разрыва капсулы с гнойным содержимым и попадания в эти сосуды бактериальной флоры может возникнуть сепсис", – сообщила она в беседе с News.ru.

Эксперт рекомендовала в качестве скорой помощи от угревой сыпи, когда под рукой нет ничего другого, использовать зубную пасту в качестве "подсушивающего" средства.

"Спиртсодержащие напитки – прекрасные антисептики, да. Но на постоянной основе они обезвоживают кожу, а это сигнал сальной железе для усиления работы. Что в итоге? Еще больше становится закупоренного сального секрета и больше прыщей", – добавила Анчикова.

Ранее врач-дерматолог Олеся Вишня рассказала, как грамотно ухаживать за кожей осенью. Эксперт посоветовала применять мед. По ее словам, его нужно втирать в кожу интенсивными движениями.

