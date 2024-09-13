Глава отряда "ЛизаАлерт" Сергеев назвал главные правила выживания в лесу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Запас воды, средство для розжига, яркую одежду и заряженный телефон нужно обязательно брать с собой во время прогулки по лесу. Об этом в интервью Москве 24 рассказал председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

"Телефоны должны быть заряжены на 100%. Ваши близкие, родственники, кто-то должен знать, когда вы придете, и, как только вы не вернулись, дать сигнал в 112 и в поисковый отряд "ЛизаАлерт". Не через день, а когда вы не вернулись", – подчеркнул он.



Григорий Сергеев председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Не надо ничего ждать, бояться: ой, мы там кого-то побеспокоим... Мы должны знать сразу.

Кроме того, у человека должен быть с собой нормальный запас воды и теплая одежда.

"В сентябре днем может быть и двадцать градусов, а ночью – четыре. Запас теплой одежды с собой должен быть обязательно, как и средства для розжига огня", – добавил он, отметив, что именно яркая одежда упрощает поиски.

В случае если на прогулку идет вся семья, то взрослые "не имеют права даже на секунду оторвать свой взгляд от ребенка": соответственно, задача детей – ни на секунду не выпускать родителей из виду.

"Прогулка по лесу – она не для того, чтобы потеряться. Лес – абсолютно безжалостная среда для современного человека", – предупредил Сергеев.

Он также напомнил, что в случае, когда человек теряется, очень важно отсутствие паники.



Григорий Сергеев председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Если вы вдруг понимаете, что потерялись, заблудились, то окончательно последний гвоздь в крышку этой ситуации забьет именно паника.

Кроме того, когда заблудившийся человек находит какую-либо дорогу, нужно продолжать по ней идти, посоветовал Сергеев.

"Если вы вышли на дорогу с нормальным покрытием, это ваше спасение. Не уходите с нее, двигайтесь по ней – любые дороги приведут к людям", – заключил он.

Большое интервью с председателем поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорием Сергеевым смотрите 13 сентября на телеканале Москва 24 в 18:30.

Ранее координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов назвал три главных правила безопасности детей на воде. Одно из них – никогда не оставлять маленьких детей одних у берега: взрослые могут отвернуться и не заметить, как ребенок окажется в воде.