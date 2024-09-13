Глава отряда "ЛизаАлерт" Сергеев: чаще всего в РФ теряются мужчины 25–45 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чаще всего в России пропадают мужчины 25–45 лет, рассказал в интервью телеканалу Москва 24 председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

"Мы почти 14 лет занимаемся поиском, и все время думали, что ищем как раз бабушек, дедушек и детей. Но когда мы раскрыли свою статистику, то вдруг увидели, что самый часто пропадающий человек – это мужчина 25–45 лет", – отметил он.



Григорий Сергеев председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" И самый часто умирающий мужчина – в возрасте 25–45 лет. <...> Мужчины на всем протяжении жизни, за исключением возраста 13–15 лет, пропадают чаще, чем женщины. То есть девочки значительно осторожнее.

Кроме того, есть категория, где женщины все еще теряются, а мужчины – уже нет.

"Там (в этой категории. – Прим. ред.) мужчин уже не остается, а девочки все еще ходят за грибами. Вот мы такую искали: она 1929 года рождения, пошла за грибами, заблудилась, сама себя спасла, вышла в соседнее СНТ. Такие бывают. Мужчины в этом возрасте уже почти не ходят за грибами, а женщины все еще теряются", – пояснил он.

Сергеев также добавил, что с точки зрения планирования поисков лес проще, чем город: в мегаполисе существует огромное количество вариантов развития событий. Например, 40% пропавших сразу же начинают пользоваться транспортом, подчеркнул эксперт.

"Деменция молодеет, деменции много <...> В день мы получаем значительное количество заявок на людей с явными признаками деменции. <...> И таких людей искать в городе, с одной стороны, могло бы быть сильно проще при доступе ко всей системе камер, которыми города обрастают, а с другой стороны, очень сложно, потому что много вариантов", – пояснил эксперт.

Сергеев также добавил, что если отряд ищет в лесу ребенка, то мужчины никогда не кричат и не зовут потерявшегося.

"... Идеальным голосом будет голос матери. Самым ужасным будет голос какого-то незнакомого мужчины: мужчины у нас на поисках детей не кричат в лесу. Это запрет, табу, <...> потому что ребенок может замолчать более чем на сутки после этого – испугаться и просто не отвечать поисковой группе. Поэтому либо мегафон с записанным голосом мамы, либо какой-то автомобиль с усиливающей звук аппаратурой и трансляция, соответственно, маминого голоса с какой-то командой, что надо сейчас делать. И это действительно метод", – пояснил он.

Большое интервью с председателем поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорием Сергеевым смотрите 13 сентября на телеканале Москва 24 в 18:30.

Ранее координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов назвал три главных правила безопасности детей на воде. Одно из них – никогда не оставлять маленьких детей одних у берега: взрослые могут отвернуться и не заметить, как ребенок окажется в воде.