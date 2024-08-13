Роспотребнадзор связал подъем заболеваемости COVID-19 в РФ с сезонностью

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Подъем заболеваемости COVID-19 объясняется сезонностью. В настоящее время ситуация в России остается стабильной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Сезонные всплески, как правило, возникают в связи с изменениями погодных условий и ростом активности людей, пояснили представители ведомства.

"В конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летние каникулы, и большинство людей возвращаются к работе и учебе, также увеличивается число контактов в общественных местах", – обратили внимание специалисты ведомства.

На протяжении пяти последних недель Роспотребнадзор фиксирует постепенное увеличение уровня заболеваемости коронавирусом. При этом заболеваемость регистрируется на низких значениях.

За последнюю неделю на территории РФ зарегистрировано 10,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, а показатель заражения вырос на 29,1% в сравнении с предыдущей неделей.

Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг за циркулирующими штаммами вируса. На данный момент доминирующим на российской территории штаммом остается Омикрон. В течение трех последних недель среди циркулирующих штаммов также выявляются варианты FLiRT, в том числе KS.1 и JN.1.16.1.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала россиян о скором росте заболеваемости COVID-19 в стране. По ее словам, это должно было произойти осенью. Она отмечала, что коронавирус превратился в сезонное заболевание.